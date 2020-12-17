Путин разом проведет два эфира: пообщается с журналистами и ответит на вопросы россиян

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Впервые за последний год у журналистов в этот четверг появится возможность напрямую задать вопросы Владимиру Путину, президент России проведет 16-ю по счету большую пресс-конференцию.

Несмотря на то, что сама пресс-конференция - это ежегодное мероприятие, пройдет она в этом году в нетрадиционном формате.

Новая реальность - новый формат

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой пресс-конференция будет принципиально отличаться от предыдущих лет, впервые она пройдет как видеоконференция. За прошедшие 11 месяцев жизни в условиях мировой пандемии коронавируса этот формат уже стал привычным для всех. С конца марта в таком режиме проходит большинство мероприятий с участием президента. Он используется не только для проведения совещании, но и при межгосударственном общении, в том числе саммитах.

16-ю пресс-конференцию Путин даст из своей резиденции в Нового-Огарево. "Вы знаете, там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках", - рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли, где в последние годы проходили пресс-конференции Путина, региональные журналисты будут выходить на связь с президентом из пресс-центров в федеральных округах: из Тулы, Санкт-Петербурга, Ростове-на-Дону, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока.

При этом некоторые журналисты кремлёвского пула, которые постоянно работают с президентом, будут находиться непосредственно в резиденции главы государства.

Новшества этого года не ограничиваются форматом видеоконференции. Впервые в большую пресс-конференцию Путина будут добавлены элементы "прямой линии" с гражданами, которая в этом году не состоялась из-за пандемии коронавируса.

Прямой возможности задать вопрос президенту, как во время прошлых "линий", у граждан не будет, но с 6 декабря и вплоть до завершения пресс-конференции все обращения можно направить через приложение "Москва-Путину". Их обработкой занимаются волонтеры ОНФ, работает колл-центр.

Наиболее популярные темы обращений граждан связаны с пандемией. По данным центра обработки обращений, речь идет о медицине и дистанционном обучении. Россияне по-прежнему озвучивают проблемы дольщиков, ЖКХ и дорог. Среди тем, которые затрагивают люди, снова поддержка семей, резкий рост цен, доступность жизненно важных лекарств.

Основные вопросы журналистов, как правило, связаны с ситуацией в российской и мировой экономике, ключевыми международными проблемами, с социальной и внутриполитической тематикой. Безусловно, ситуация с коронавирусом в мире еще больше обостряет эту проблематику.

Недавнее заседание президентского Совета по правам человека, которое провел Путин, также вызвало ряд вопросов, которые, могут быть заданы в ходе пресс-конференции. В частности, речь идет о деле журналиста Ивана Сафронова и деле об убийстве политика Бориса Немцова.

Рекорды

Продолжительность пресс-конференций президента - это всегда интрига. Путин неоднократно ставил рекорды по времени ответов на вопросы. Самая длительная пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, тогда президент ответил более чем на 100 вопросов, это было в 2008 году.

Рекорд по количеству журналистов, желающих попасть на пресс-конференцию, был поставлен в прошлом году, тогда было аккредитовано 1 тыс. 895 представителей СМИ.

На 16-ю по счету пресс-конференцию аккредитовано в 2,5 раза меньше журналистов -774 представителя СМИ, самое большое количество - 237 человек - в ЦМТ. Кремль изначально предупреждал, что число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.

Песков, говоря о продолжительности предстоящего общения президента, заметил, что оно может быть достаточно длительным из-за нового формата. "Точно, конечно, определить нельзя, но можно сказать, что, учитывая озвученные точки (выхода журналистов на связь с президентом - ИФ), учитывая симбиоз прямой линии и пресс-конференции, конечно, можно предположить, что это будет весьма и весьма продолжительное мероприятие, насыщенное по содержанию", - сказал пресс-секретарь президента.

Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена на пятницу по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова,

Путин всегда готовится к пресс-конференции на протяжении несколько дней. Этот год не стал исключением. За два дня до пресс-конференции у президента не было публичных мероприятий. Ранее его пресс-секретарь рассказывал, что Путин "до глубокой ночи" знакомится с огромным массивом информации, которую ему готовят министры, руководители ведомств и экспертных подразделений администрации президента.