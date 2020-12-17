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В Приморье главной проблемой здравоохранения назвали нехватку кадров

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Приморский край испытывает дефицит медицинского персонала во время пандемии, сообщила журналистам в четверг министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

"Основная проблема - кадровая. Известно, что в Приморском крае довольно низкая по сравнению с другими субъектами ДФО и РФ обеспеченность врачами, средним медперсоналом. Она в период эпидемии никуда не делась, наоборот, усилилась", - сообщила Худченко.

По ее словам, в крае врачей поддерживают дополнительными мерами соцподдержки, федеральными и региональными выплатами.

"В любом случае кадровый дефицит усиливается, усугубляется и уже сейчас становится понятно, что основной ценностью здравоохранения являются кадры, поскольку и оборудование у нас есть и с лекарствами мы справляемся", - добавила министр.

Она отметила, что стационары края обеспечены лекарственными препаратами от коронавируса, но без большого запаса.

"К сожалению, нет возможности создать большой запас лекарств. Мы работаем по некоторым группам (...) с колес фактически, но на сегодня медикаменты для лечения больных от вирусной инфекции в стационарах есть", - сообщила Худченко.

По ее словам, определенные лекарства периодически заменяются другими по методическим рекомендациям, также препараты заменяют аналогами.

"Мы работаем с 2-х-3-хнедельным запасом (...) Есть определенная напряженность , она не только в Приморском крае, она по всей стране", - отметила она.

Худченко добавила, что край находится в сезонном подъеме заболеваемости ОРВИ, гриппа, коронавируса. Как правило, эпидсезон длится с 1 октября по 30 марта.

По данным оперштаба, за минувшие сутки еще у 244 жителей Приморья был выявлен коронавирус. Всего заболевших с начала эпидемии - 25 тыс. 944 человека. Справились с инфекцией 186 пациентов, всего выздоровевших с начала эпидемии - 18 тыс. 316 человек.

Приморский край

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