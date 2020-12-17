В Приморье оценили ущерб от ледяного шторма и COVID-19 в 14,5 млрд рублей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Приморье потратило 14,5 млрд рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий ледяного дождя и на борьбу с коронавирусом, заявила радио "Владивосток FM" премьер-министр края Вера Щербина.

"Мы уже потратили из резервного фонда 14,5 млрд рублей, из них 10 млрд получили из федерального бюджета. Это и коронавирус, и циклон", - сказала Щербина в эфире радио "Владивосток FM".

В ночь на 19 ноября на регион обрушился циклон, который принес сильный ветер, снег и ледяной дождь. Стихийное бедствие вызвало многочисленные аварии, в том числе в энерго- и теплоснабжении. Остров Русский оказался отрезан от материковой части Владивостока, поскольку на соединяющем их мосту обледенели ванты и движение по мосту закрыли больше чем на две недели. Коммунальщики до сих пор собирают и вывозят сломанные деревья и кусты. В Артеме и Владивостоке сохраняется режим ЧС.

26 ноября правительство Приморья предварительно оценивало ущерб от ледяного шторма в 266 млн рублей.

С начала пандемии заражение коронавирусом в крае выявили у 25 944 человек, суточный прирост заболеваемости на утро 17 декабря составил 244 случая.