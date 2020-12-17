Пожар в аэропорту Благовещенска не повлиял на обслуживание рейсов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Благовещенска работает штатно после пожара в международном терминале, сообщила пресс-служба аэропорта журналистам в четверг.

"Аэропорт работает в штатном режиме, задержки авиарейсов, связанных с пожаром нет. Задержан один рейс из Москвы, по причине вылета самолета из столицы с опозданием, его прибытие ожидается в 15:30", - отмечается в сообщении.

В здании аэропорта задымления нет, жизни и здоровью пассажиров и работников аэропорта ничего не угрожает.

Как сообщалось, пожар произошел в аэропорту Благовещенска, загорелся международный терминал. К моменту прибытия пожарных подразделений здание уже горело открытым пламенем. В 9:29 пожар был локализован, но продолжается тушение огня.

Площадь терминала - около 1 тыс. 200 кв. м.