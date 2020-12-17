Пожар произошел в аэропорту Благовещенска

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в аэропорту Благовещенска, загорелся международный терминал, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Амурской области.

"В 8:44 по местному времени поступила информация, что в отдельно стоящем здании международного терминала в аэропорту города Благовещенска произошел пожар. К моменту прибытия пожарных подразделений здание уже горело открытым пламенем", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника, площадь терминала около 1 тыс. 200 кв. м.

В 9:29 пожар был локализован, но продолжается тушение огня.

На месте также работает пожарная часть аэропорта.

Комментариями пресс-службы аэропорта "Интерфакс" на данный момент не располагает.