Глава новосибирской общины "Свидетелей Иеговы" получил 6 лет колонии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Новосибирска приговорил 66-летнего руководителя местной организации "Свидетелей Иеговы", запрещенной в РФ, к 6 годам колонии общего режима, сообщает в четверг Следственное управление СКР по региону.

Он признан виновным по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режим", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года осужденный в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска "организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы "Заречная, Новосибирск", в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности".