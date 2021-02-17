Иеговист в Кузбассе отправлен под домашний арест

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемому в создании ячейки запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" в городе Белово (Кузбасс) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР в среду.

Также сообщается, что обвиняемый не сотрудничает со следствием, ссылаясь на ст. 51 Конституции (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого).

53-летнему обвиняемому инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности религиозного объединения, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Предварительно установлено, что в течение трех лет фигурант дела проводил в интернете собрания членов запрещенной организации, а также рассылал им литературу, в том числе и пропагандирующую идеи запрещенной организации. Сотрудники полиции изъяли у обвиняемого и других предполагаемых участников ячейки различные документы и носители информации. В рамках дела назначен ряд экспертиз, которые определят, относится ли изъятая информация к экстремистской.

Верховный суд РФ 20 апреля 2017 по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. За прошедшее время правоохранительные органы пресекли десятки филиалов движения практически во всех регионах страны. Против участников организации "Свидетели Иеговы" возбуждались уголовные дела, по итогам расследования которых они получали различные наказания, в том числе штрафы, условные и реальные сроки заключения.