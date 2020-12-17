Крупный склад чая и кофе сгорел в Новосибирске

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Кировском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, в 02:54 мск пожарные выехали на ликвидацию пожара в складском здании по ул.Бетонная, в котором хранились партии чая и кофе, а также располагалось производство утеплителя.

Склад горел по всей своей площади (600 кв. м), в 03:28 открытое горение было ликвидировано. "По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", - сказали в МЧС.

Во время тушения из здания было эвакуировано пять газовых баллонов.