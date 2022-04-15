В Новосибирске загорелся склад площадью свыше 2000 кв. м

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание склада произошло в Калининском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону в пятницу.

"По оперативной информации, горит одноэтажный склад, огонь распространяется на соседнее складское строение", - сказал сотрудник пресс-службы.

МЧС усиливает группировку сил для ликвидации возгорания.

Позже в пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 2225 кв. м.