В Новосибирске загорелся склад площадью свыше 2000 кв. м
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Возгорание склада произошло в Калининском районе Новосибирска, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону в пятницу.
"По оперативной информации, горит одноэтажный склад, огонь распространяется на соседнее складское строение", - сказал сотрудник пресс-службы.
МЧС усиливает группировку сил для ликвидации возгорания.
Позже в пресс-службе уточнили, что площадь пожара составляет 2225 кв. м.