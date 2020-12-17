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Арестован обвиняемый в нападении с ножом на охранника больницы Минобороны

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Москве Хамовнический суд арестовал до 15 февраля Илью Соловьева, которого обвиняют в ранении ножом охранника при входе в больницу Минобороны на Гоголевском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, вечером во вторник Соловьев хотел пройти в эту больницу. Военный охранник на КПП его не пускал. Подозреваемый ударил его ножом.

Арестованному назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Его дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Соловьев хотел прорваться в лечебно-диагностический центр Минобороны, рассказал информированный источник "Интерфакса".

В Минобороны подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что пострадал охранник военной поликлиники: он получил травму правой руки.

Минобороны Москва Хамовнический суд Илья Солвьев

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