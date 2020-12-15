Мужчина ранил охранника, пытаясь попасть в больницу Минобороны в Москве

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина попытался пройти в медицинское учреждение Минобороны в центре Москвы, ранив при этом ножом постового. Нападавший задержан, его проверят психиатры.

Как сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова, вечером во вторник мужчина при попытке пройти через КПП медучреждения на Гоголевском бульваре напал на военнослужащего-охранника, нанес ему ножевые ранения.

"В настоящее время подозреваемый, 1992 года рождения, задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Для определения психического состояния здоровья мужчине будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала Иванова.

Она не уточнила персональных данных задержанного и наименования медучреждения, отметив, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что местом происшествия является лечебно-диагностический центр Минобороны РФ.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что вечером 15 декабря неизвестный совершил нападение на охранника военной поликлиники в Москве.

"В результате нападения потерпевший получил травму предплечья правой кисти. Охранник доставлен в ведомственное лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Минобороны России.

В нем также отмечается, что нападавший задержан, обстоятельства происшедшего устанавливаются.