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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 13:18

Заморозку сроков пребывания иностранцев в РФ продлили до 15 июня

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин продлил до 15 июня 2021 года действие указа о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на этот срок продлена заморозка сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период.

Также приостанавливается течение сроков нахождения за пределами РФ участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, членов их семей, лиц, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, если указанные лица не въехали в Россию до истечения полугодового срока нахождения за ее пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании соответствующих документов.

Также замораживаются сроки добровольного выезда из РФ иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении из России.

Также в указанный период времени не будут считаться просроченными визы, разрешения на временное проживание, виды на жительство, миграционные карты, удостоверения беженца, если срок их действия истекает до 15 июня 2021 года.

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