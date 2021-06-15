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Истек срок действия указа на продление сроков пребывания иностранцев в РФ

Истек срок действия указа на продление сроков пребывания иностранцев в РФ
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Находящимся на территории России иностранным гражданам необходимо урегулировать собственный правовой статус в территориальных миграционных центрах РФ до 15 июня.

"Иностранным гражданам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в РФ и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории России", - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

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Согласно информации ведомства, обратиться в подразделения по вопросам миграции необходимо до 15 июня 2021 года.

В связи с распространением COVID-19 до 15 июня в России приостановлено течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания данной категории граждан в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.

Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.

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Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, на территории РФ превышено число иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. "Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - заявил замминистра.

Кроме того, в конце апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев. Тогда же посольство США рекомендовало гражданам с истекшей российской визой покинуть страну до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством" - или обратиться в МВД для ее продления.

В МИД РФ тогда выразили недоумение в связи с рекомендацией посольства США в Москве покинуть Россию американским гражданам с истекающим сроком действия визы. Между тем, глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявлял, что приостановка выдачи неиммиграционных виз посольством США в Москве крайне негативно влияет на американский бизнес в России, это решение затрагивает десятки тысяч россиян - менеджеров американских компаний в РФ.

В интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного экономического форума он выразил надежду на стабилизацию отношений и возвращение к нормальной работе дипмиссий по итогам саммита РФ-США.

Хроника 09 января 2020 года – 15 июня 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 ЕС коронавирус МВД России

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