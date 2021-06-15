Истек срок действия указа на продление сроков пребывания иностранцев в РФ

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Находящимся на территории России иностранным гражданам необходимо урегулировать собственный правовой статус в территориальных миграционных центрах РФ до 15 июня.

"Иностранным гражданам необходимо в кратчайшие сроки обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в РФ и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту для проставления отметки о продлении срока временного пребывания на территории России", - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Согласно информации ведомства, обратиться в подразделения по вопросам миграции необходимо до 15 июня 2021 года.

В связи с распространением COVID-19 до 15 июня в России приостановлено течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания данной категории граждан в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.

Ранее в МВД пригрозили закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, на территории РФ превышено число иностранных граждан, которые находятся в стране нелегально. "Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - заявил замминистра.

Кроме того, в конце апреля посольство США в Москве объявило о том, что с 12 мая сократит число оказываемых консульских услуг в связи с решением российских властей запретить дипмиссии наем иностранцев. Тогда же посольство США рекомендовало гражданам с истекшей российской визой покинуть страну до 15 июня "в соответствии со сроками, обозначенными российским правительством" - или обратиться в МВД для ее продления.

В МИД РФ тогда выразили недоумение в связи с рекомендацией посольства США в Москве покинуть Россию американским гражданам с истекающим сроком действия визы. Между тем, глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявлял, что приостановка выдачи неиммиграционных виз посольством США в Москве крайне негативно влияет на американский бизнес в России, это решение затрагивает десятки тысяч россиян - менеджеров американских компаний в РФ.

В интервью "Интерфаксу" "на полях" Петербургского международного экономического форума он выразил надежду на стабилизацию отношений и возвращение к нормальной работе дипмиссий по итогам саммита РФ-США.