Тверской Минздрав заявил, что лечащим COVID медикам платят надбавки

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Все выплаты врачам, работающим в "красной зоне" инфекционных больниц Тверской области, производятся вовремя и в полном объеме, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Минздраве региона, комментируя вопрос, заданный в ходе пресс-конференции президента РФ.

"Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение", - отметил министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов.

По его словам, конкретный номер инфекционной больницы в обращении не был назван. Будут приняты меры, чтобы выяснить, из какого именно учреждения поступила жалоба, и детально разобраться в ситуации.

"С начала введения стимулирующих надбавок медикам в Тверской области за счет средств федерального бюджета выплаты с учетом отпускных получили 8 092 работника здравоохранения на общую сумму свыше 1 млрд 276 млн рублей", - уточнили в Минздраве.

В ходе пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос из колл-центра, касающийся Тверской области. Волонтер сообщила, что из инфекционной больницы в Твери поступила жалоба на то, что выплаты врачам в "красной зоне" не производятся с сентября. "Медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными больными, такая же ситуация в городе Качканар Свердловской области, в военном госпитале Нижнего Новгорода последние выплаты были аж в сентябре, так же и у медиков инфекционной больницы города Тверь", - говорилось в обращении.