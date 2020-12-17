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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

В Рязани начали проверку после жалобы Путину на невыдачу бесплатных лекарств

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Управление СКР по Рязанской области проверяет прозвучавшую во время пресс-конференции президента РФ информацию о том, что больные с коронавирусом не получают бесплатные лекарства и вынуждены лечиться за свой счет, сообщила в четверг "Интерфаксу" исполняющая обязанности пресс-секретаря ведомства Ольга Суркова.

По ее словам, по этому вопросу начата межведомственная проверка, в которой принимают участие сотрудники прокуратуры и Росздравнадзора, к которой подключился и Следственный комитет. "В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства по поводу лекарственного обеспечения больных COVID-19 и конкретно в случае с обратившимся к президенту гражданином", - отметила она.

Путин: пресс-конференция-2020

Как отметили в региональном Минздраве, межбюджетные трансферты из федерального бюджета на покупку лекарств для пациентов с COVID-19, получающих медпомощь амбулаторно, направлены в Рязанскую область двумя траншами: 41,7 млн и 23 млн рублей. Из первого транша израсходовано 35 млн рублей, средства второго транша, поступившего 15 декабря, пока не использовались.

В четверг в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал вопрос рязанца Владимира Коршунова, который пожаловался, что в регионе "больные коронавирусом лечатся за свои деньги", и попросил разобраться, "где деньги".

"Знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены", - заявил Путин. - "Почему там людям до сих пор не дают лекарственные препараты, непонятно. Обязательно с этим будем разбираться".

Рязанская область Владимир Путин коронавирус

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