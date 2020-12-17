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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Путин поддержал идею сертификатов для свободного передвижения привитых от COVID

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения международных сертификатов для вакцинированных от коронавируса, которые позволили бы свободно передвигаться.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" в ходе традиционной пресс-конференции, президент напомнил, что "даже люди с прививками могут быть переносчиками".

По его мнению, "это вопрос, требующий дополнительного изучения, не знаю, насколько возможно получение такого сертификата".

"Вопрос вакцинации связан, прежде всего, с защитой собственного здоровья. И это будет барьером на пути распространения, приобретается популяционный иммунитет", - отметил президент.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин коронавирус

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