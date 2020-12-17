В РФ подготовят рекомендации для сглаживания колебаний цен на рыбу

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Росрыболовство подготовит производителям рекомендации для сглаживания сезонных колебаний цен на рыбу.

Как сообщает ведомство, это будет сделано на основе анализа динамики цен на отдельные виды рыбы за последние пять лет. Сделать такой анализ замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков - поручил по итогам совещания с представителями рыбохозяйственных организаций и ассоциаций, с руководителями ряда рыбопромышленных компаний.

"По результатам этого анализа мы сможем дать производителям ряд рекомендаций по сглаживанию сезонных колебаний", - заявил Шестаков, процитированный в пресс-релизе.

"Несмотря на то, что рост цен на рыбную продукцию с начала 2020 года примерно соответствовал уровню инфляции, хотел бы обратить внимание производителей на важность анализа ценообразования на всех этапах производства, - сказал он. - Напомню, что задача обеспечения российского потребителя доступной и качественной рыбной продукцией является важной составляющей программы продовольственной безопасности".

Рост цен на рыбу

По данным Росрыболовства, с 7 по 13 декабря оптовые цены на популярные виды рыбы на фоне предновогоднего спроса и усиления конкуренции выросли. Так, в Дальневосточном регионе конкуренция между экспортным и внутренним спросом привели к удорожанию сельди на 5,5%, до 58 рублей за кг. Минтай подорожал на 2,4%, до 85 рублей.

На Северо-Западе цены на сельдь повысились на 2,7%, до 75 рублей за кг, на скумбрию - на 3,8%, до 135 рублей. В то же время треска здесь подешевела на 1,5%, до 200 рублей за кг, пикша - на 1,4%, до 138 рублей.

В центральных регионах цены на сельдь повысились на 2,6%, до 79 рублей за кг, на скумбрию - на 1,3%, до 152 рублей. При этом значительные складские запасы обеспечивают стабильность цен на другие популярные виды мороженой рыбы, подчеркивает Росрыболовство.