Россельхознадзор не увидел оснований для роста цен на рыбу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не видит оснований для роста цен на рыбу и рыбную продукцию.

"Мы всесторонне изучили ситуацию и пришли к выводу, что появившаяся в ряде СМИ информация с угрозами о росте цен объясняется тем, что отдельные представители рыбоперерабатывающей промышленности, прибегая к информационным спекуляциям, пытаются избежать ветеринарно-санитарного контроля со стороны Россельхознадзора", - заявила журналистам советник руководителя службы Юлия Мелано.

По ее словам, отсутствие контроля и проверок может привести к самым неприятным ситуациям, включая прямые риски для жизни и здоровья людей.

"При этом Россельхознадзор обращает внимание на то, что любые попытки оказания информационного давления на службу, как правило, базируются на громких и не имеющих под собой почву заявлениях, в том числе запугивания граждан о росте цен на продовольствие", - сказала она.

Мелано добавила, что аналогичная ситуация возникла при обращении компании ООО "Полярная звезда" в федеральные СМИ с жалобами на проведение проверок рефрижераторов. При этом в текущем году ни в центральный аппарат Россельхознадзора, ни в территориальные управления службы обращения от этой компании не поступали.

"Вместе с тем только в Приморском крае в прошлом году при перевозках рефрижераторными контейнерами рыбы и рыбопродукции выявлено 166 нарушений, большая часть которых приходится на несоблюдение температурного режима, - сообщила Мелано. - В текущем году количество нарушений по сравнению с прошлым годом возросло. Так, в Приморском крае установлено 92 нарушения. Благодаря оперативному контролю со стороны Россельхознадзора недоброкачественная продукция не поступила на прилавки магазинов".