МВД разъяснило, кому из иностранцев продлят срок пребывания в РФ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В МВД РФ разъяснили порядок продления до 15 июня 2021 года временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 15 июня 2021 года сроки временного проживания иностранцев в России. В МВД отметили, что это не будет распространяться на граждан стран, с которыми по состоянию на 15 декабря 2020 года возобновлено транспортное сообщение (за исключением "вывозных" рейсов).

На момент вступления в силу указа президента транспортное сообщение возобновлено с 15 иностранными государствами, к которым относятся: Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Казахстан, Киргизия, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия.

В случае возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами после 15 декабря 2020 года названный порядок не применяется в отношении граждан этих государств по истечению 90 суток с даты начала транспортного сообщения.