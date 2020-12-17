Власти Москвы предложили заменить для мигрантов карантин на ПЦР-тесты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Московские власти считают необходимым заменить 14-дневный карантин для трудовых мигрантов по прибытии в Россию на сдачу ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов журналистам в четверг.

"Правительство Москвы поддерживает разрабатываемые на федеральном уровне меры по упрощению условий въезда трудовых мигрантов для работы в строительной отрасли. В соответствии с действующими правилами, наряду со страновыми ограничениями на въезд, трудовые мигранты, прибывающие в страну, обязаны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат по итогам ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее чем за три дня до прибытия, а также провести в изоляции 14 дней после прибытия", - сказал Ефимов.

По его словам, последнее условие "является явно избыточным, так как не позволяет мигранту сразу после прибытия оформить разрешительные документы на работу, а работодателю - своевременно привлечь его к трудовой деятельности".

Ефимов отметил, что такое требование можно заменить обязанностью пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 в течение трех дней по прибытии в РФ.

"Работодатель в этом случае должен обеспечить его изоляцию по месту пребывания на период до получения результатов теста, а в случае положительного результата на COVID-19 – до полного излечения. Мы уже фиксируем рост напряженности в таких отраслях, где высока доля работающих мигрантов, в том числе в строительстве и ЖКХ. Пока ситуация не является критичной, однако, если не принять меры по ее разрешению, возможно появление риска замедления выполнения инвестиционных проектов", - отметил Ефимов.

Он сообщил, что в Москве тест на COVID-19 трудовые мигранты из Узбекистана, Украины и Таджикистана, привлекаемые организациями стройкомплекса, смогут пройти в Миграционном центре при медобследовании во время обращения за патентом, что позволит не повышать финансовую нагрузку на мигранта или его работодателя.

"Необходимо также обеспечить контроль за исполнением работодателями своих гарантийных обязательств по обеспечению трудовых мигрантов жильем и соблюдению требований миграционного и трудового законодательства", - добавил Ефимов.