СД "Аэрофлота" одобрил продажу 51% в "Авроре" Сахалинской области за 1 руб.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании в четверг одобрил продажу 51% акций в дальневосточной авиакомпании "Аврора" в пользу принадлежащего региону АО "Корпорация развития Сахалинской области".

Акции будут проданы за 1 рубль, следует из сообщения перевозчика.

Ранее продажа "Аэрофлотом" контрольного пакета в "Авроре" Сахалинской области (сейчас у нее 49%) обсуждалась в контексте проекта создания дальневосточной авиакомпании с российской авиатехникой. Как заявляли в Минтрансе РФ, это должно стать первым этапом проекта, на втором этапе в капитал компании будет предложено войти остальным субъектам ДФО. Позднее было решено, что новая дальневосточная авиакомпания будет сформирована в виде консорциума действующих региональных перевозчиков, как вариант - под управлением "Авроры".

"Аврора" является основным перевозчиком на Дальнем Востоке. Парк компании состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

Помимо этого, совет директоров одобрил сделки по передаче в сублизинг 37 самолетов Sukhoi SuperJet 100 "Аэрофлота" дочерней авиакомпании "Россия" (в том числе 20 - по договорам с "ВЭБ Лизингом"). Также по решению совета "Аэрофлот" уступит "России" права по договорам лизинга пяти "суперджетов", заключенным с ООО "ПСБ Авиапрофлизинг" (структура Промсвязьбанка ).

По данным Росавиации, сейчас парк "России" включает 57 самолетов, все они производства Boeing и Airbus. При этом по новой стратегии группы "Аэрофлот" "Россия" будет эксплуатировать авиатехнику в основном отечественного производства: к 2028 году ее флот будет состоять из 250 самолетов, включая 235 российских SSJ-100 и МС-21.

Часть отечественных машин "Россия" получит от "Аэрофлота", у которого сейчас 54 "суперджета" и контракт на 50 МС-21 (с опционом еще на 35), остальные будет заказывать у производителя. До конца этого года компания рассчитывала получить до десяти SSJ-100, включая и новые заводские, и те, что пока числятся в "Аэрофлоте". Они будут базироваться в "Шереметьево".

Совет также утвердил на 2021 год план производственных показателей группы "Аэрофлот", ее консолидированный бюджет и инвестпрограмму.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию", низкобюджетную "Победу" и летающую на Дальнем Востоке "Аврору". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% - у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.