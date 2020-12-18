Тридцатиградусные морозы придут в выходные во все регионы Урала

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Низкие ночные температуры ожидаются 19 и 20 декабря во всех регионах Уральского федерального округа, следует из данных региональных гидрометцентров.

Так, ночные температуры до минус 32-34 градусов при прояснении ожидаются в субботу и воскресенье в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Днем в субботу в регионе температура воздуха составит от минус 17 до минус 27 градусов, в воскресенье днем будет до минус 24 градуса. Кроме того, в выходные на Ямале ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду и метели.

До минус 33 градусов при прояснении может опуститься температура ночью в воскресенье в Свердловской области, ночью в субботу ожидается до минус 24 градусов. Днем в субботу в регионе столбик термометра поднимется до минус 14 - минус 19 градусов, в воскресенье днем потеплеет до минус 9 градусов.

Также заморозки ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Ночью в выходные температура в регионе может опускаться до минус 30 градусов. Днем в субботу ожидается до минус 20 градусов, местами - до минус 36 градусов. Кроме того, 19 декабря синоптики прогнозируют в Югре ветер с порывами до 18 метров в секунду.

На Южном Урале столбик термометра ночью в воскресенье может опуститься до минус 31 градуса в низинах. Днем в Челябинской области в субботу будет до минус 16, в воскресенье - до минус 20 градусов.

По прогнозам синоптиков, в Тюменской и Курганской областях в ночь на субботу ожидаются морозы до минус 22 градусов, днем 19 декабря будет минус 10-16. Морозной в Курганской области будет и ночь с субботы на воскресенье - столбик термометра может опуститься до минус 27 градусов, в Тюменской области в ночные часы будет теплее - минус 16 градусов.