ЦБ задумал продать часть акций банка "Открытие" на IPO

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что планирует реализовать часть акций банка "ФК Открытие" в 2022 году в ходе IPO, но допускает и продажу группы либо ее отдельных частей стратегическому инвестору.

В пресс-релизе говорится, что ЦБ утвердил "ВТБ Капитал" и JPMorgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки предложений по стратегии выхода регулятора из группы "Открытие". Их отобрали по итогам конкурса, проведенного ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" (ООО "УК ФКБС"). При отборе учитывались общий уровень компетенции, экспертиза в финансовом секторе, опыт проведения IPO российских компаний, определение наиболее сильных факторов инвестиционной привлекательности актива.

"Основная стратегия выхода из капитала группы БФКО (группы ПАО "Банк "ФК Открытие"") предполагает на первом этапе частичную продажу акций путем проведения публичного размещения (IPO) в 2022 году, однако если это будет экономически оправдано и не нарушит условия конкуренции на рынке, возможна продажа группы БФКО либо ее отдельных частей стратегическому инвестору", - говорится в сообщении.

Когда ЦБ будет выбирать стратегию выхода из группы "Открытия", основные подходы регулятора будут предусматривать недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа, а также максимальную прозрачность процесса выхода ЦБ из группы для участников рынка и общества.

ЦБ вместе с УК ФБКС и группой БКФО и консультантами в течение ближайшего года планирует решить основные стратегические вопросы по сделке и реализовать необходимые мероприятия по подготовке актива к продаже.