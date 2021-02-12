ЦБ к лету определит стратегию по продаже активов группы "Открытие"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Банк России к концу весны - началу лета рассчитывает принять решение о стратегии продажи активов группы банка "ФК Открытие", заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается "Открытия", это развилка - продавать группу целиком или, возможно, выделять какие-то части и продавать их отдельно, возможно, в том числе стратегическим инвесторам, потому что есть спрос на разного рода активы. Речь, прежде всего, идет о пенсионных активах и страховой компании. У нас сейчас есть инвестиционные консультанты, и одна из их задач в том числе взвесить эти разные варианты, рассказать об их достоинствах, недостатках того или иного варианта - целиком продавать или, что называется россыпью", - заявила она.

ЦБ в конце декабря утвердил "ВТБ Капитал" и JPMorgan инвестиционными консультантами для подготовки предложений по стратегии выхода из группы "Открытие".

Основными подходами Банка России при принятии решения о выборе стратегии выхода из группы БФКО предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа, а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества.

ЦБ вместе с управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), группой банка "Открытие" и консультантами в течение ближайшего года планирует решить основные стратегические вопросы по сделке и реализовать необходимые мероприятия по подготовке актива к продаже.

"Мы это будем рассматривать, и я думаю, что где-то, надеюсь, к концу весны - началу лета примем эти решения. Они могут уточняться по мере развития ситуации, но в целом мы намерены группу "Открытие" начать продавать в 2022 году. Безусловно, это зависит от экономической конъюнктуры, но мы бы очень хотели это начать делать, и наши внутренние планы, и взаимодействие с инвестконсультантами настроено на эти сроки", - заявила Набиуллина.

ЦБ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь-октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года.

Банк России рассматривал различные варианты продажи долей "Открытия", включая частные и публичные размещения.

"Основное предложение, которое было сделано (инвестконсультантами), - очистить "Открытие" от непрофильных активов, которые не должны потенциальных инвесторов каким-то образом отвлекать от приобретения банка. Ну, а дальше начинается очень большое количество разного рода развилок: прежде всего, это вопрос продажи группы по частям или целиком, и собственно говоря, какими объемами, в какие сроки и через какие форматы", - говорил "Интерфаксу" директор департамента финансового оздоровления ЦБ Александр Жданов.

Среди предложений инвестконсультантов была первичная продажа акций "Росгосстраха", который входит в периметр группы "Открытие".

"Да, такие предложения тоже были. Но у нас достаточно широкий набор участников и спектр различных вариантов стратегий выхода Банка России из группы "Открытие", которые могут быть реализованы, среди них было и предложение об IPO "Росгосстраха", - заявил Жданов.