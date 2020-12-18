Бизнесмен Удодов отсудил у Навального 350 тысяч рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы взыскал с оппозиционера Алексея Навального 350 тысяч рублей по иску бизнесмена Александра Удодова о защите чести и достоинства.

В пресс-службе суда в пятницу сообщили, что суд удовлетворил следующие требования: признать сведения недействительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, обязать удалить сведения, распространенные в интернете, обязать ответчика опровергнуть не соответствующие действительности сведения. Суд также взыскал с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 350 тыс. рублей

Как сообщалось, в своем исковом заявлении Удодов просил взыскать с Навального 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также опровергнуть и признать не соответствующей действительности информацию, размещенную на YouTube ответчиком.

Ранее сообщалось, что Удодов был женат на родной сестре премьера Михаила Мишустина – Наталии. Однако в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной, сестрой премьера Мишустина".