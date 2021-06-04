ФССП занялась поиском имущества Навального для взыскания 29 млн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Судебные приставы ищут имущество и деньги оппозиционера Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 млн рублей, которые он должен выплатить по решениям судов, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

"Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать - денежные средства, имущество", - сказал он.

По словам Аристова, несмотря на то, что Навальный отбывает наказание, исполнительное производство в отношении него продолжается. Срок исполнения службой соответствующего решения - три года. Он уточнил, что частичное взыскание уже произошло, но затруднился назвать точную сумму.

"В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться", - сказал он.

Глава ФССП отметил, что в рамках исполнительного производства ФССП принимает в отношении Навального такие меры, как и в отношении любого другого гражданина, "никаких эксклюзивных условий для него не создается".

Он добавил, что приставы занимаются и взысканием судебного долга в отношении ФБК (признан в РФ иноагентом).

"Навальный у нас должник как физическое лицо, не надо связывать с ФБК. Фонд - это юридическое лицо, это разные исполнительные производства в рамках одного процесса. (Проводятся) все мероприятия, как с любым юридическим лицом. В первую очередь мы ввели запреты на исключение из реестра юридических лиц для того чтобы изучить имущественное положение ФБК", - сказал Аристов.

В конце 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также Любови Соболь примерно по 29 млн рублей (в общей сложности порядка 88 млн) в качестве компенсации морального ущерба по иску компании "Московский школьник". Позже по договору цессии право требования к должникам получил бизнесмен Евгений Пригожин.

С середины марта Навальный отбывает в колонии во Владимирской области наказание по так называемому делу "Ив Роше".