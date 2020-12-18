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С космодрома Восточный совершен первый в 2020 году пуск

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году.

Ракета оторвалась от стартового стола в 15:27 по московскому времени, она несет 36 спутников OneWeb, которые выводятся на орбиту для создания сети спутникового интернета.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь, сообщается на сайте "Роскосмоса".

В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск сотен других. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана) с использованием ракеты-носителя "Союз-СТ" и разгонного блока "Фрегат". Еще по 34 спутника были выведены на орбиту 7 февраля и 22 марта 2020 года с космодрома Байконур при помощи ракет "Союз-2.1б" и разгонных блоков "Фрегат". Предстоящий пуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите Земли до 110 единиц.

космодром Восточный Союз Великобритания OneWeb

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