Специалисты Приамурья вылетели на поиски упавших частей "Союза-2.1б"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Амурской области вылетели утром в субботу в Зейский район на поиски отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей в пятницу с космодрома "Восточный", сообщил "Интерфаксу" в субботу глава Зейского района Дмитрий Василенко.

"Группа вылетела утром в субботу на вертолете из аэропорта Зеи в район падения (фрагментов ракеты - ИФ). Это час хода. Весь световой день будут отрабатывать, искать. К вечеру вернутся и узнаем информацию более подробно", - сказал он.

Василенко добавил, что район поиска - удаленный от населенных пунктов, "там никого нет, там - тайга".

Как сообщалось, ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи британской компании OneWeb стартовала в пятницу в 15:27 мск с космодрома Восточный. Ракета доставила на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, предназначенных для создания сети спутникового интернета. Все спутники были успешно выведены на расчетные орбиты.

Этот пуск стал первым с космодрома Восточный в 2020 году. Падение фрагментов ракеты наблюдали на территории Алданского и Кобяйского районов Якутии.