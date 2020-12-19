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Суд в Севастополе подтвердил условный приговор леворадикальному активисту

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Горсуд Севастополя оставил в силе приговор нижестоящего суда лидеру севастопольского отделения партии "РОТ-ФРОНТ" Валерию Большакову, признанному виновным в экстремизме и получившему условный срок, сообщила пресс-служба инстанции.

По данным суда, активист в мае 2015 года разместил в интернете комментарий к публикации СМИ с призывом "к осуществлению враждебных действий" по отношению к "терскому казачеству". Кроме того, Большаков в сентябре 2016 года провел возле здания правительства Севастополя одиночный пикет с плакатом, где содержались призывы "к устранению официально действующей власти" и "к сопротивлению действующему государственному строю", а также критика президента РФ.

"Также на протяжении 2017 года Большаков неоднократно размещал на странице своего профиля в социальной сети материалы и высказывания побудительного характера, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, насильственной смене действующей официальной государственной власти в Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе суда.

Леворадикальный активист был признан виновным по ч. 1 и ч. 2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Нахимовский райсуд Севастополя назначил ему 2,5 года лишения свободы условно с запретом в течение такого же времени занимать должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий".

"18 декабря 2020 года после апелляционного рассмотрения вступил в силу приговор", - отмечает Севастопольский горсуд.

В феврале 2020 года Верховный суд РФ по иску Минюста ликвидировал партию "Российский Объединенный Трудовой Фронт" (РОТ-ФРОНТ) из-за недостаточного участия в выборах в течение семи лет.

Севастополь РОТ-ФРОНТ

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