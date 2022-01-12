Житель Кургана получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Житель Кургана получил пять лет лишения свободы условно за экстремистские публикации в соцсети. Об этом решении суда сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Суд установил, что он выкладывал на своих страницах в соцсетях тексты и фото с призывами к насилию, в том числе в отношении представителей власти.

В ФСБ напомнили, что дома у него при обыске нашли самодельные взрывные устройства, мелкокалиберную винтовку и около тысячи патронов, а также 600 граммов марихуаны, которую он выращивал в теплице.