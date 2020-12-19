Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4 км
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован в субботу днем на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области.
Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
По ее данным, согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (остров Парамушир), высота пеплового выброса составила до 4 км над уровнем моря.
Пепловый шлейф распространился на 10 км к северо-востоку от вулкана.
Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.
Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами.
Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.
Извержение Эбеко относится к так называемому вулканскому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера.