Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 1,5 км

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Выброс пепла зарегистрирован в субботу утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Утром 27 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1,5 км. Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана на расстояние до 3 км", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Извержение Эбеко относится к так называемому вулканскому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера.