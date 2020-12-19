"Роскосмос" запланировал запуск "Ангары" с новым кораблем на конец 2023 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Запуск ракеты "Ангара" с пилотируемым кораблем без экипажа с космодрома "Восточный" запланирован ориентировочно на 15 декабря 2023 года, сообщил журналистам в Омске генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем, что в 2023 году с "Восточного" уже полетит "Ангара", а в 2024 году она полетит уже в модернизированном варианте - "Ангара А5М". В чем интерес к этим пускам? В том, что с Восточного будем запускать не только тяжелые космические аппараты, в том числе на геостационарную орбиту - там речь идет о пусках нового пилотируемого корабля, работу над которым сейчас ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия"", - сказал он.

"Новый корабль тоже будет готов именно к этому периоду - к 2023 году. Ориентировочно 15 декабря 2023 года "Ангара" должна поднять и вывести на орбиту этот корабль без экипажа. В 2024 году - таким же образом, но уже со стыковкой с международной космической станцией", - сказал Рогозин.

По его словам, испытания ракеты "Ангара-А5В" с водородным двигателем начнутся к 2027 году. "Почему "В"? "В" - это водородный двигатель мощнейший, который будет установлен в третьей ступени, и это позволит на "Ангаре-5В" выводить полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту примерно в два раза больше, чем "Протонами" сегодня. "Протон" - около 20 тонн, а эта будет около 40 тонн", - сказал Рогозин.

По его словам, новая ракета расширит возможности России по выводу на орбиту полезной нагрузки.

"Наличие "Ангары-А5В", которая запускается с одного и того же стартового комплекса, что и легкая "Ангара", (...) дает самый широкий маневр с точки зрения наших возможностей с российской территории отправлять в космос любую полезную нагрузку", - сказал Рогозин.