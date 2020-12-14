Экспортная пошлина на пшеницу из РФ в рамках квоты составит 25 евро

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло в правительство проекты постановлений о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых и установлении экспортной пошлины как внутри квоты, так и вне ее. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами и членами правительства.

"В правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн тонн", - сказал министр.

"Также внесен проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50%, но не менее 100 евро, сверх квоты. Пошлины будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года", - сообщил Решетников.

Ранее источник, знакомый с подготовкой документов, сообщал, что квота на экспорт зерна из России может стать тарифной и поставки пшеницы в ее рамках будут облагаться пошлиной в 25 евро за тонну.

Квотирование экспорта зерна обосновывается необходимость стабилизации ситуации на зерновом рынке РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин счел недопустимым рост цен на макаронные изделия при высоких урожаях зерна. Он отметил, что пандемия коронавируса к происходящему не имеет отношения, а ее упоминание только усугубляет положение чиновников в глазах граждан.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты.

Россия с 2014 года собирает урожаи зерна, которые превышают 100 млн тонн. В 2017 году был установлен рекорд в 135,5 млн тонн. В этом году, как прогнозирует Минсельхоз, сбор зерна превысит 131 млн тонн. Предварительные оценки экспертов на 2021 год ниже, чем в этом году, но все равно более 120 млн тонн.