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РФ введет на полгода смешанную экспортную пошлину на лом в размере 5%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия вводит на полгода экспортную таможенную пошлину на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. В министерстве уточнили, что пошлину планируется ввести на полгода.

Соответствующая инициатива Минпромторга РФ была поддержана в пятницу на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

"Мера вводится на временной основе ввиду угрозы дефицита данной продукции внутри страны, а также в связи с ростом цен на лом металлов, и направлена на обеспечение российских металлургических предприятий необходимым сырьем, - сообщили в Минэкономиразвития. - Это решение в том числе нацелено на предотвращение роста цен на строительные материалы, а также промышленный металлопрокат, который используется в автомобильной промышленности, производстве труб и так далее".

Как сообщалось, Фонд развития трубной промышленности (ФРТП) обращался в министерство с просьбой с января 2021 года втрое повысить пошлины на вывоз из РФ лома черных металлов, до 15%. При этом увеличенная пошлина, установленная на год, не должна быть ниже 45 евро за тонну.

В 2020 году экспорт лома из РФ в страны, не входящие в ЕАЭС, вырос до 3,7 млн тонн с 3,3 млн тонн годом ранее. По мнению фонда, действующая вывозная пошлина в 5% не оказывает защитного влияния, а ее рост до 15% позволит перенаправить половину экспорта лома на внутренний рынок. ФРТП также предложил установить квоту для беспошлинного экспорта лома из удаленных регионов: Калининграда, Камчатки, Сахалина, севера Красноярского края.

Дефицит лома усилился из-за пандемии: с января средняя цена лома без учета доставки на заводы выросла на 35%, до 19,5 тыс. руб. за тонну, отмечал ФРТП.

С 31 декабря 2019 года было прекращено квотирование экспорта лома по регионам, на его смену, предполагалось, придут с апреля 2020 года биржевые торги, однако нормативные решения по этому вопросу так и не были приняты.

По оценкам Минпромторга, около 30% стального производства в РФ приходится на электросталеплавильное производство, основным сырьем для которого является металлолом. Согласно данным ФРТП, электросталеплавильные мощности в РФ составляют около 37 млн тонн, при этом их загрузка не превышает 58-65%, что связано, в первую очередь, с высокими ценами на лом.

ФРТП представляет интересы крупнейших российских производителей труб, среди которых "Трубная металлургическая компания" Дмитрия Пумпянского, "Объединенная металлургическая компания" Анатолия Седых, "Челябинский трубопрокатный завод" Андрея Комарова.

Минэкономразвития РФ

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