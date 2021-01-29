Лисин счел непродуманной идею ограничения экспорта метпродукции из РФ

Глава НЛМК предупредил о возможном зеркальном ответе из-за ограничения экспорта метпродукции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Реализация инициатив по ограничению экспорта металлопродукции и сырья не приведет к коррекции цен на внутреннем рынке РФ, российские меткомпании рискуют столкнуться с зеркальным повышением пошлин на экспортных рынках и с сокращением вывоза стальной продукции, заявил президент ассоциации "Русская сталь" и бенефициар "Новолипецкого металлургического комбината" Владимир Лисин.

По итогам совещания в Минпромторге с руководителями крупнейших металлургических компаний, которое состоялось 27 января, Лисин подготовит обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением "остановить обсуждение непродуманных инициатив по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья", так как они не приведут к коррекции цен на внутреннем рынке, говорится в сообщении "Русской стали".

"Несмотря на отсутствие консолидированной позиции отрасли, по мнению ряда членов ассоциации, экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, его дефициту и новому витку роста цен, - утверждает Лисин. - Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению".

В случае применения пошлины отечественные металлургические компании рискуют получить зеркальное увеличение пошлин на рынках других стран и соответствующее снижение объёмов экспорта продукции, профицит производства которой в стране достигает 50%, считает основной акционер НЛМК.

Как сообщалось, в среду на совещании у главы Минромторга Дениса Мантуров, где обсуждался рост цен на стальную продукцию, представители крупнейших металлургических компаний заявили о кратковременности роста цен на металлопродукцию и готовности заключать прямые формульные контракты с предприятиями из разных отраслей для стабилизации ситуации, рассказывали "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами совещания.

По словам одного из собеседников агентства, в совещании со стороны металлургического сектора принимали участие акционеры и генеральные директора. Так, на нем присутствовали владелец "Северстали" Алексей Мордашов, НЛМК – Владимир Лисин, совладелец Evraz Александр Абрамов и бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев.

Минпромторг России со своей стороны не выдвигал требований для сдерживания цен на металлоконструкцию. В том числе не поднимался вопрос об ограничении экспорта железной руды. "По руде предложений не звучало", - говорил один из источников. "Задача совещания была обсудить, собрать предложения, которые будут выдвинуты от отрасли и министерства для стабилизации ситуации", - отмечал один из собеседников агентства.

Отдельно поднимался вопрос о ситуации с дефицитом лома черных металлов. Повторно прозвучало мнение, что власти могут пойти на запрет экспорта лома в случае, если цены на него продолжат расти. Также было принято решение вынести на уровень Евразийской экономической комиссии вопрос об ограничении вывоза лома Казахстаном.

Параллельно совещанию металлургов с Мантуровым в среду также проходило совещание представителей строительного сектора у вице-премьера Марата Хуснуллина, рассказали источники.

С конца прошлого года в Минпромторге проводятся еженедельные встречи с металлургами, девелоперами, представителями Минстроя, на которых обсуждается текущая ситуация с ценами на металлопродукцию. Главным образом, речь идет об арматуре, которая начала стремительно дорожать в конце декабря, что вызвало недовольство строительных компаний. Жалобы застройщиков по поводу роста цен на арматуру в декабре более чем на 40% президенту Владимиру Путину озвучил в конце прошлого года Хуснуллин.

По итогам декабрьского совещания в Минпромторге было принято решение о заключении девелоперами прямых контрактов со сталепроизводителями, в обход трейдеров, на поставки которых пришелся основной рост цен на арматуру. В конце прошлой недели замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг готов предложить ввести полный запрет на вывоз лома черных металлов из РФ, если цена на арматуру не начнет снижаться (с конца января смешанная пошлина на лом черных металлов будет повышена до 5% и 45 евть/тонна).

Источники, знакомые с позицией Минпромторга, говорили ранее, что министерство также не исключает введения ограничений экспорта железной руды из РФ в случае, если цены на строительную арматуру продолжат расти. Обсуждается, в частности, вариант с экспортными пошлинами на ЖРС.