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В Уфе произошел пожар на станции переливания крови

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Уфе произошел пожар в здании Республиканской станции переливания крови, оттуда эвакуировали 150 человек. По предварительным данным МЧС Башкирии, никто не пострадал.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС утром в понедельник, в 7:51 по местному времени (5:51 по Москве). Когда к станции подъехали пожарные, там наблюдалось открытое горение из окна 4 этажа кирпичного, отдельно стоящего здания. В 08:25 пожар локализован на площади 80 кв.м, открытое горение ликвидировали три минуты спустя.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Наа место выезжал замначальника республиканского управления МЧС Виталий Барзайкин.

Уфа Башкирия МЧС

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