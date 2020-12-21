В Уфе потушили пожар на станции переливания крови

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Уфе полностью потушили пожар в здании республиканской станции переливания крови, сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Сигнал о пожаре поступил дежурному в 7:51 по местному времени (5:51 по Москве). В 10:59 (8:59 по Московскому времени) пожар полностью потушили.

Запасы крови на станции не пострадали, пожар не сказался на отправке компонентов крови в больницы, заявили в республиканском Минздраве. Станция возобновила отпуск компонентов с 10 утра по местному времени.

Пожар на станции произошел на четвертом этаже. Причины возгорания выясняются. Из здания выводили 150 человек, по предварительным данным, никто не пострадал.