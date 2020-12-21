"КамАЗ" планирует разработать легкий коммерческий электромобиль

Директор по развитию компании пока ездит на Tesla

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "КамАЗ" верит в глобальный тренд перехода на электротранспорт и даже разработал свой легковой электромобиль "КАМА-1", но директор по развитию компании пока ездит на Tesla Model S, рассказал журналистам гендиректор компании Сергей Когогин; он также сообщил, что в планах "КамАЗа" - создание легкого коммерческого электромобиля.

"Проблема в том, что электротранспорт все равно придет. Даже по результатам этого года мы видим, что количество электромобилей в нашей стране выросло по продажам, причем на 100% сразу рост происходит. Пока в основном ввозят бэушные машины, новых не так много. Но от тренда никуда не уйдешь, потому что стоимость владения остается такой, что это (электромобиль - ИФ) дешевле", - сказал Когогин.

"Мы, конечно, купили Tesla (Model S - ИФ). Она у нас у Ирека Гумерова, зама по развитию, служебный автомобиль. Пользуемся. Я сам поездил, посмотрел. Считаю, что этот процесс (перехода на электротранспорт в будущем - ИФ) уже необратим", - сказал Когогин журналистам.

По его словам, транспорт - "просто элемент формирования новой экономики, основанной на возобновляемых источниках энергии". "Честно говоря, там больше политики, чем экологии. Чем дальше я в это погружаюсь, тем четче это представляю", - отметил он.

18-тонный водородный автомобиль от "КамАЗа"

Отвечая на вопрос о том, верит ли "КамАЗ" в перспективы водородного направления, Когогин сообщил, что в плане компании на 2021 год - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию 18-тонного водородного автомобиля и водородного автобуса.

"Насколько мы успеем это сделать, не скажу. Но в плане есть. Я считаю, что все мы должны пробовать. Когда мы взялись за разработку электробуса, никакого экономического смысла в этом не было вообще. Мы просто считали - в мире этап наступает, давайте попробуем. Потратим какое-то количество денег, чтобы понять, что из этого должно быть. Когда мы НИРовские работы провели, у нас получилось. Решили делать серийный образец. Получилось так, что возник спрос со стороны Москвы. Мы его не инициировали, решение Москвы совпало с тем, что мы вышли на финиш по электробусам. Мы были не одни, Группа "ГАЗ" то же самое делала. Это поисковые работы были. В водороде, я считаю, то же самое", - сказал Когогин журналистам.

Электромобиль "КАМА-1"

В начале декабря "КАМАЗ" презентовал в Москве экспериментальный образец малогабаритного городского электромобиля "КАМА-1", разработанный совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Как сообщала компания, электромобиль с интеллектуальной системой помощи водителю ADAS третьего уровня представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер длиной 3,4 м, шириной 1,7 м и высотой - 1,6 м с клиренсом 160 мм.

Машина оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт.ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме - шесть часов, в ускоренном - 20 минут. Разгон до 100 км/ч - за 6,7 секунд. Работа над машиной шла с конца 2018 года.

По словам Когогина, цель разработки электромобиля с одной стороны - доказать, что университет сможет за короткий срок разработать прототип электромобиля, который сможет поехать, с другой - получить базовую платформу. "Следующим этапом у нас будет разработка такого автомобиля, который будет идти в легком коммерческом транспорте. Ну, а уж по тяжелым электромобилям "КамАЗ" работает самостоятельно, без Политеха", - добавил глава компании.

Он оговорился, что при всех преимуществах электромобилей их эксплуатация в РФ невозможна без должной инфраструктуры. "Я могу прямо сказать, что без участия Россетей, энергетиков, создание инфраструктуры для электротранспорта в нашей стране вряд ли возможно. Рассчитываю, что они активно к этому подключатся. Но это совсем не простая задача как технически, так и финансово. Это займет огромное время в нашей стране", - отметил Когогин.

По данным аналитического агентства "Автостат", на начало текущего года в РФ было зарегистрировано в общей сложности 6,3 тыс. электромобилей - 0,014% от общего парка легковых машин в стране. Около 80% из общего числа - автомобили Nissan Leaf. Электромобилей Tesla числилось всего 410 (233 - это Model S, 155 - Model X и 22 - Model 3).