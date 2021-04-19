Чистая прибыль "КАМАЗа" по МСФО в 2020 году составила 3,1 млрд руб.

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" по итогам 2020 года получило 3,104 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 1,955 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Факторами, обусловившими прибыль, компания называет "увеличение объемов продаж, эффективное использованию инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда".

Выручка группы за 2020 г. составила 216,958 млрд руб. (+12% к предыдущему году) - на 4,3% выше прогноза, озвученного гендиректором "КАМАЗа" Сергеем Когогиным в конце декабря 2020 г. (208 млрд руб.) "Увеличение выручки достигнуто благодаря росту продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, в том числе выводу на рынок новой модели автомобилей К5 - КАМАЗ-54901", - сообщает компания в своем пресс-релизе.

За прошлый год "КАМАЗ" реализовал на внутреннем и внешнем рынках 37 028 машин, нарастив долю на ключевом для себя российском рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн на 4%, до 48%. Вместе с тем, как сообщалось, экспорт "КАМАЗа" в 2020 г. на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений "просел" на 13%, до 4,359 тыс. единиц (включая готовые автомобили, сборочные комплекты деталей и сборочные комплекты).

Рекордный рост выручки в сегменте автобусов

"Рекорд по росту выручки в 2020 г. зафиксирован в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники. Выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году, и составила 27,951 млрд руб.", - отмечает автопроизводитель.

Кроме того, на 28%, (до 4,669 млрд руб.) выросла выручка от финансового лизинга, что компания объясняет "развитием продуктового портфеля лизинговых услуг и повышением клиентоориентированности".

ПАО "КАМАЗ", говорится также сообщении, по итогам прошлого года продемонстрировало "сильный операционный денежный поток в сумме 10,768 млрд руб. и снижение чистого долга до 77,814 млрд руб. (2019 г. - 79,495 млрд руб.)".

Инвестиции компании в модернизацию и освоение новых технологий в 2020 г. составили 10,503 млрд руб. "В сложных экономических условиях ПАО "КАМАЗ" продолжает программы реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

Как сообщалось, по РСБУ "КАМАЗ" за 2020 г. получил 1,545 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 1,5 млрд руб. в 2019 г. Выручка выросла составила 185,868 млрд руб. (+16%)

Убыток по итогам 2019 г. "КАМАЗ" объяснял общей сложной ситуацией на российском рынке коммерческого автотранспорта, а также своим инвестиционным циклом, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5 - инвестпрограмма "КАМАЗа" на 2019 г. составила около 15 млрд руб. (в 2020 г. - 10,5 млрд руб.)

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в РФ производитель тяжелых грузовиков. Бизнес-план компании на 2021 г. предполагает продажу 37 тыс. грузовых автомобилей: 32 тыс. шт. - в России, остальные - за рубежом.

Основными акционерами компании являются "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%; по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 50% этой компании принадлежит Виталию Мащицкому, 30% - гендиректору "КАМАЗа" Когогину, 20% - у Рубена Варданяна) и немецкая Daimler Truck AG (15%). В числе миноритариев компании - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР; 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%). Free-float - 3,59%.