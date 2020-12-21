Точечную доиндексацию грузовых тарифов РЖД перенесут на 2022-2023 годы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дополнительная точечная индексация грузовых тарифов РЖД, которую правительство заблокировало в 2021 году, может пройти в 2022-2023 годах. Как пишет "Коммерсантъ", об этом говорится в последней редакции документов к финальному обсуждению 24 декабря финансового плана РЖД на три года.

Речь идет о сокращении тарифных преференций для инновационных вагонов с повышенной до 25 тс осевой нагрузкой (вместо 23,5 тс у "типовых" вагонов), о сокращении перевозок контейнеров и уравнивании тарифа на перевозку антрацита и коксующегося угля.

По информации издания, также предлагается продлить действие дополнительной надбавки к тарифу в 1,5% до 2025 года и сохранить ставку налога на имущество на уровне 1,6% в 2022–2023 годах.

Кроме того, чиновники предлагают проработать вопрос о дифференциации тарифа на груженые и порожние отправки. Дополнительные доходы монополии оцениваются в 12,2 и 12,7 млрд рублей соответственно, сообщает издание.

Из проекта следует, что РЖД смогут рассчитывать на крупные субсидии в ближайшие годы, пишет газета. Для этого Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития предлагается поручить в I полугодии принять правительственный акт, "который позволит монополии учесть в 2022-2023 годах субсидии из федерального бюджета на 70 млрд рублей в год в 2025-2026 годах". Это обеспечит "достаточную финансовую устойчивость инвестиционной программы" компании "без влияния на долговую нагрузку", и "сформирует кредитный рычаг в 127,4 млрд рублей в 2022 году" для финансирования CAPEX, покрытие процентов и налога на прибыль от субсидии.

В I полугодии 2021 г правительство предложило обеспечить нормативными актами возможность ВЭБ.РФ войти в капитал РЖД в объеме 82 млрд рублей со льготным периодом по выплате дивидендов, начиная с 2025 года, пишет газета, ссылаясь на проекты. По словам одного из источников издания, представительство ВЭБа в совете директоров "Российских железных дорог" будет непропорционально взносу и составит до пяти кресел из государственной квоты (сейчас в этот корпоративный орган монополии входит 14 человек). В ВЭБе заявили, что в госкорпорации об этих планах не знают, и переадресовали журналиста в правительство.

Кроме этого, в проекте говорится, что новая линия Кривенковская-Сочи (Краснодарский край), которая должна заменить дорогу вдоль Черноморского побережья, в 2020-2030 годах будет финансироваться в том числе из средств Фонда национального благосостояния в объеме 330 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Предусмотрены и другие варианты поддержки монополии, отмечает газета. В проекте протокола говорится, что РЖД смогут, как и всегда намеревались, не платить дивиденды по обыкновенным акциям до 2024 года, направляя их на инвестиционную программу.