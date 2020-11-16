РЖД урезали инвестиционную программу на 2021 год на 63,2 млрд руб.

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" урезало планируемую инвестиционную программу на 2021 год на 63,2 млрд руб., до 679,6 млрд руб., следует из материалов компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В предыдущей осенней версии фигурировала цифра 742,8 млрд руб., однако она была скорректирована "по итогам совещания". Речь идет о недавней встрече у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, после которой монополии было рекомендовано доработать CAPEX, утверждает источник агентства, знакомый с документом.

Основной статьей "секвестра" стали вложения в проект "центрального транспортного узла". Они сокращены на 40,7 млрд руб. (со 106,2 млрд до 65,5 млрд руб.) за счет ассигнований Москвы (на 29 млрд руб., с 45,1 млрд до 16,1 млрд) и инвестиций самих РЖД (на 11,8 млрд руб., с 45,5 млрд до 33,7 млрд).

На 5 млрд руб. меньше (24,9 млрд вместо 29,9 млрд) предполагается направить на цифровизацию и внедрение ресурсосберегающих технологий, на 8,2 млрд руб. меньше (94,6 млрд вместо 102,8 млрд) - на тяговый подвижной состав, еще на 5 млрд руб. (с 15 млрд до 10 млрд) - сократить взнос в уставный капитал "дочки" "Российских железных дорог" - АО "Федеральная пассажирская компания" (обеспечивает "дальние" перевозки).

О корректировке трехлетнего CAPEX в понедельник также пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. По данным газеты, в 2022 г. запланированы инвестиции в 837,2 млрд руб., в 2023 г. - в 766,8 млрд руб. Таким образом, в сумме за трехлетку вложения увеличивается на 137,5 млрд руб.

В частности, отмечает издание, на 119,7 млрд руб. монополия предполагает нарастить инвестиции в увеличение пропускных способностей Южно-Сибирской магистрали (участка Артышта-Междуреченск-Тайшет), обеспечивающей вывоз грузов из Кузбасса на восток, а также развитие Хакасии, юга Красноярского края и Тувы.

Суммарные вложения в проект до 2025 г. увеличены на 100 млрд руб. - с 70 млрд руб. в долгосрочной программе развития (ДПР) РЖД до 170 млрд, пишет "Коммерсантъ". По словам его источника, близкого к монополии, ценник увеличился в результате "уточнения состава и стоимости работ по результатам предпроектных проработок".

На 42,8 млрд руб. выросло финансирование II этапа проекта по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В рамках долгосрочной инвестиционной программы до 2025 г. инвестиции в "восточный полигон" увеличились на 68 млрд руб. относительно ДПР, до 1,16 трлн руб., также сообщает издание.

При этом в новой версии с 2024 на 2025 гг. сдвинулись сроки завершения проекта "Транссиб за 7 суток". БАМ/Транссиб-II, напротив, предлагается построить с опережением на год уже в 2023 г. Кроме того, появились 93 млрд руб. инвестиций в III этап проект в 2025 г. (его рассмотрение пока отложено), добавляет газета.

Источник издания в отрасли отметил, что в части "восточного полигона" планируемый CAPEX "Российских железных дорог" предполагает нереалистичные темпы освоения инвестиций: исторически в среднем они не превышали 60 млрд руб. в год, максимум - 88,3 млрд в 2016 г. А предполагается, что в 2020-2025 гг. в среднем будет осваиваться порядка 190 млрд руб. в год, а в отдельные годы (например, в 2023 г.) - 304 млрд руб. В 2019 г. у РЖД были сложности с освоением инвестиций из-за проблем с подрядчиками и нехватки строителей, напоминает "Коммерсантъ".

На рубеже 2025 г., по данным газеты, компания предполагает существенно увеличить вложения в пассажирский сегмент. Относительно долгосрочной программы развития в 2019-2025 гг. эти инвестиции увеличились практически вдвое - до 1,44 трлн руб. с прежних 750 млрд руб. Появились новые проекты - в том числе "южный кластер" (354,4 млрд руб.), развитие Санкт-Петербургского транспортного узла (80,6 млрд руб.).

Также запланировано значительное, на 238 млрд руб., увеличение инвестиций в Московский транспортный узел за счет появления в этом проекте инфраструктуры под строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Доля пассажирского сегмента в инвестиционной программе по сравнению с ДПР возросла с 16% до 27%.

Источник "Коммерсанта", знакомый с документом, отметил, что при планируемом кратном увеличении вложений "Российских железных дорог" в пассажирские проекты, не приносящие компании доход, финансирование со стороны государства сильно не увеличится. Собеседник газеты, близкий к монополии, подтвердил, что инвестиции в пассажирский комплекс будут осуществляться за счет РЖД.

Еще один источник издания говорит, что, судя по сложностям с утверждением инвестиционной программы, в правительстве РФ встречает понимание позиция грузоотправителей, отказывающихся принимать на себя все бремя развития пассажирской инфраструктуры за счет роста тарифов. Собеседник "Коммерсанта" надеется, что кабинет министров не оставит "Российские железные дороги" с масштабными пассажирскими проектами "один на один". По его мнению, оптимальным было бы внесение бюджетных средств в уставный капитал монополии.