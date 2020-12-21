Церковь XIX века в Тульской области попытались продать на Avito

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Белевская епархия РПЦ и региональный комитет по охране памятников выясняют законность выставления на продажу через одну из интернет-площадок участка и здания храма Димитрия Солунского в селе Завалово Одоевского района Тульской области.

"Мы занимаемся этим вопросом совместно с региональным комитетом по охране памятников. Уточняются статус здания и законность такой передачи от собственника к собственнику", - сообщил "Интерфаксу" представитель Белевской епархии.

Агентство на данный момент не располагает официальным комментарием Минкультуры Тульской области.

Здание и участок храма Димитрия Солунского общей площадью 166,2 кв. метра выставили на продажу через интернет-площадку Avito из-за банкротства собственника строения. Первоначальная стоимость здания оценивалась в 450 тыс. рублей. Сейчас объявление снято с публикации.

Согласно открытой информации Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), храм в селе Завалово используется под склад и находится в частной собственности.

Храм Димитрия Солунского - однокупольная церковь, до 1836 года она была деревянной. Кирпичный храм был возведен в 1836-1843 годах, в 1852-м построена каменная колокольня.