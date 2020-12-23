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Храм XIX века под Тулой продали москвичу вдвое дешевле изначальной цены

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Храм Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области, ранее выставленный на продажу, нашел своего покупателя – им стал житель Москвы.

При этом, как отмечается на портале федерального реестра сведений о банкротстве, объект продан за 186,3 тыс. рублей при первоначальной цене 414 тыс. рублей. Покупатель стал единственным участником торгов.

Ранее сообщалось, что здание и участок храма Димитрия Солунского общей площадью 166,2 кв. метра выставили на продажу через интернет-площадку Avito из-за банкротства собственника строения. Первоначальная стоимость здания оценивалась в 450 тыс. рублей. Позже объявление было снято.

Согласно открытой информации Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), храм в селе Завалово используется под склад и находится в частной собственности. Кроме того, в региональной инспекции по госохране объектов культурного наследия уточнили, что с 1969 года здание храма находится под охраной государства.

Храм Димитрия Солунского – однокупольная церковь, до 1836 года она была деревянной. Кирпичный храм был возведен в 1836-1843 годах, в 1852-м построена каменная колокольня.

Тульская область Москва

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