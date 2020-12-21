Чешскую НПО признали нежелательной в России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Прокуроры признали нежелательной в России неправительственную организацию "Пражский центр гражданского общества", считают, что ее деятельность угрожает конституционному строю и безопасности страны.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre ("Пражский Центр Гражданского Общества", "Пражский гражданский центр") (Чешская Республика)", - сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.

Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - заявили в надзорном ведомстве.

"Пражский центр гражданского общества" станет 30 неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории РФ.

Согласно сайту организации, миссией центра является "поддержка гражданского общества и независимых медиа". Основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов.

Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.