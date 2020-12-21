Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Чешскую НПО признали нежелательной в России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Прокуроры признали нежелательной в России неправительственную организацию "Пражский центр гражданского общества", считают, что ее деятельность угрожает конституционному строю и безопасности страны.

"По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre ("Пражский Центр Гражданского Общества", "Пражский гражданский центр") (Чешская Республика)", - сообщает в понедельник Генпрокуратура РФ.

Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования", - заявили в надзорном ведомстве.

"Пражский центр гражданского общества" станет 30 неправительственной организацией, признанной нежелательной на территории РФ.

Согласно сайту организации, миссией центра является "поддержка гражданского общества и независимых медиа". Основные направления работы НПО включают проведение обучающих программ и распределение грантов.

Центр работает в 12 странах Европы и Центральной Азии.

Генпрокуратура РФ Пражский центр гражданского общества Чехия

Новости
Пандемия коронавируса

В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский

Умер один из создателей "Ну, погоди!" писатель Александр Курляндский
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены рекордные 29,3 тыс. заболевших коронавирусом

Россия нарастила выпуск сельхозтехники в 2020 году на 30%

Пандемия коронавируса

Клубу Pravda в Москве пригрозили закрытием за нарушения на концерте Sunsay

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 декабря

Для путешествий по России создадут специальную цифровую платформу

Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года

Дистанционное оформление пенсий и пособий продлят до конца 2021 года

Что произошло за день: воскресенье, 20 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');