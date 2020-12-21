Суд признал иноагентом организацию "Открытый Петербург"
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга признал иностранными агентами правозащитные организации "Открытый Петербург" и " Гуманитарное действие", сообщила объединенная пресс-служба Минюста.
В сообщении говорится, что в реестр иноагентов включены межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс плюс", автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент".
Ранее Минюст сообщил, что в реестр иноагентов также включено чешское информационное агентство Medium-Orient.