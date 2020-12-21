Ритейлеры РФ не ждут повторения ажиотажа из-за продуктов в конце года

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие сети, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту") не ждет повторения ажиотажного спроса в конце года. При этом запасы товаров в сетях достаточны, чтобы его удовлетворить, дефицита продовольствия не будет, уверены в АКОРТ.

"У нас достаточный объем запасов. Цифры достаточно уверенно характеризуют то, что проблем с продуктами самыми разными нет, не предвидится и можно уверенно констатировать, что их не будет. Поэтому можно не волноваться, продукты в достаточном объеме, никаких рисков дефицита в предпраздничные, в постпраздничные дни нет", - сказал председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков на онлайн-конференции в понедельник.

"Очевидно, что население вряд ли повторит ошибки и будет скупать все подряд, как было 18 марта и в последующие дни, потому что это нерационально: это просто трата денег, которые ты можешь потратить на другие товары, на другие услуги, на другие вещи. Но, тем не менее, даже если предположить страшное, что все побегут в магазины, - запасы во всех магазинах достаточны, чтобы даже ажиотажный спрос пройти. Но мы уверены, что его не будет", - добавил он.

По данным АКОРТ, текущие запасы мясных консервов, сформированные крупнейшими сетями, рассчитаны на 153 дня, рыбных консервов - на 97 дней, риса - на 35 дней, макаронных изделий - на 33 дня, гречки - на 32 дня, пшена - на 30 дней, сахара-песка - на 24 дня, муки - на 20 дней.

Вопрос с наличием товаров в магазинах оказался в центре внимания потребителей и властей в марте 2020 года, когда на ряд товаров (прежде всего - на продукты с длинными сроками хранения, такие как консервы и крупы) возник ажиотажный спрос в связи с приходом в Россию пандемии COVID-19.

С начала пандемии запасы продовольствия по отдельным категориям были в среднем увеличены в 3-16 раз. Для этого ритейлеры брали в аренду дополнительные площади в распределительных центрах и нанимали дополнительный транспорт по возросшим тарифам, отмечается в презентации АКОРТ.