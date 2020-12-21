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РФ договорилась о производстве своей вакцины уже с 8 площадками за рубежом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Соглашения о производстве российской вакцины заключены с восемью иностранными площадками, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Продвижение российской вакцины за рубежом. Мы здесь активно делимся опытом, сотрудничаем со всеми желающими государствами. На данный момент заключены соглашения об организации производства отечественной вакцины с восемью площадками в целом ряде стран. Здесь очевидно, что работы еще тоже много", - сказал Медведев на совещании "О масштабировании производства и внедрения российских вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Он напомнил, что давал поручение ускорить работу по регистрации вакцин "Спутник-V" и "ЭпиВакКорона" в соответствии с международными требованиями. "Хотел бы подробно узнать, как эта задача сейчас решается", - сказал Медведев.

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