В Ленобласти задержан подозреваемый в лишении инвалида свободы ради попрошайничества

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет и полиция задержали мужчину, подозреваемого в насильственном удержании людей в квартире в Ленинградской области и принуждении их к попрошайничеству, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

Задержан 25-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении.

Как сообщалось, на минувшей неделе полиция обнаружила в Новом Девяткине (Всеволожский район Ленинградской области) квартиру, где людей удерживали и били, заставляя попрошайничать. В этой квартире находились 42-летний мужчина без ног, который оказался подорвавшимся на мине бывшим десантником из Нижнего Новгорода, и молодая цыганка с младенцем. По факту инцидента было возбуждено дело о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору.