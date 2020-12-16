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Полиция вызволила из квартиры в Ленобласти инвалида и кочевницу с младенцем, которых принуждали к попрошайничеству

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Квартиру, где людей удерживали и били, заставляя попрошайничать, обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД, днем в среду в полицию поступило обращение о том, что в квартире на Флотской улице в деревне Новое Девяткино насильно удерживают двух мужчин-инвалидов и издеваются над ними. Правоохранители оперативно прибыли для проверки по адресу вызова, где обнаружили мужчину без ног и девушку на вид 17 лет с грудным ребенком.

По информации пресс-службы, девушка является представительницей кочевого народа, а мужчина - бывший десантник из Нижнего Новгорода, потерявший ноги, подорвавшись на мине, ему 42 года. По словам мужчины, в день ВДВ (2 августа) его напоили в баре, а затем вывезли в квартиру, где насильно удерживали, требуя просить милостыню. Он добавил, что его били, когда он отказывался.

Как сообщает пресс-служба, в настоящий момент полицейские выясняют местонахождение второго инвалида, в отношении которого также могли совершаться противоправные действия. По факту инцидента начата проверка, устанавливаются причастные.

Ленобласть

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